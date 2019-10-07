شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق مشروع "مصر خضراء" لزراعة مليون شجرة مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين الجامعة و شركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، الذى يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات، تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وبتنفيذ من طلاب الكلية والفنيين، وبتمويل من شركة فودافون مصر، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، بحضور الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، والكسندر فرومنت المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، ونواب رئيس الجامعة ولفيف من أساتذة كلية الزراعة وقيادات شركة فودافون.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن مشروع "مصر خضراء" بين كلية الزراعة وشركة فودافون مصر، يعد نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص بهدف الإسهام فى التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعى المصرى يمثل أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، وأن التعاون يشمل خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

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وأكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، أن المشروع يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية من خلال تطوير مجتمعات محلية ريفية، من خلال خلق نموذج فعال للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لدعم أهداف اقتصادية واجتماعية فى التنمية المجتمعية.

وأضاف، أن بروتوكول التعاون مع فودافون مصر، يحقق أهداف تربوية لكلية الزراعة بتوفير فرص التدريب العملى التطبيقى لآلاف من طلابها فى مجالات تساعدهم فى تحديد مسارات عملهم فى المستقبل وإمدادهم بالخبرة العملية، بجانب دعم قدرات الكلية المادية والتقنية فى القيام بمهامها التعليمية بأفضل الإمكانيات.