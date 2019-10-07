شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير مركزى شباب أطفيح والكداية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الشباب والرياضة، ملعب مطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب أطفيح، وملعب مطور وصالة جيم بمركز شباب الكداية بإدارة أطفيح بالجيزة، بالإضافة إلى افتتاح الملعب كرة القدم المطور بمركز شباب الصف ومركز شباب جنوب الصف.

Advertisements

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إنه جارى إنشاء حمام السباحة بمركز شباب أطفيح، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى رفع كفاءة المبنى الإدارى بمركز شباب الكداية وملعب الأكريليك لخدمة أبناء قرية الكداية، تنفيذا لتوجيهات الوزير بتكثيف المشروعات والأنشطة المنفذة داخل المراكز.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب هى الشريان الكبير الموجود داخل النجوع والقرى والمدن فى كل محافظات مصر، وتولى الوزارة عناية خاصة بتلك المراكز والعمل على تطويرها باستمرار.