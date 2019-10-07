الرى تنظم ندوة توعية حول "ترشيد المياه" لأئمة الأوقاف فى المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بوزارة الرى صباح اليوم الإثنين، ندوة توعية حول "ترشيد المياه" للأئمة وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، بالمركز الثقافى التابع لمديرية الأوقاف.

تضمنت الندوة التعريف بوضع مصر المائى الحالى والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وآليات الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث، وكذلك الحفاظ على المياه من منظور أخلاقى ودينى، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدولة إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية، كذلك تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائى.

كما تناولت الندوة تشجيع الائمة على ادراج موضوع ترشيد الاستخدام وأهمية الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق تعظيم الاستفادة منها فى كافة الخطب والدروس الدينية.