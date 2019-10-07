شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لجان تقصى لتتبع مرض انفلونزا الطيور قبل موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف لجان التقصى النشط لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور مع قدوم فصل الشتاء خاصة أن المرض ينشط فى الشتاء، من خلال السيطرة على المرض، من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لـ " الخليج 365 "، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، ومديريات الطب البيطرى بتكثيف لجان التقصى النشط لمرض انفلونزا الطيور، استعداد لموسم الشتاء، موضحا أن هناك برامج توعوية مكثفة لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية وحملات تقصى للأمراض الوبائية، وحملاتها بيطرية لتحصين الطيور، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الامراض الوبائية المستوطنة ، التى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا، سواء كانت فى المزارع، أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وأضاف "عبد الحكيم "، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.