شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: افتتاح أكبر مركز رياضى ببولاق الدكرور نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح أكبر مركز رياضى بحى بولاق الدكرور نهاية الشهر الجارى، ويشمل ملعب نجيل صناعى للتدريب على مساحة 3000 م2 ومبنى إدارى يضم قاعة اجتماعات ومبنى خدمى واجتماعة يضم حضانة وكافيتريا ومن المقرر إفتتاحه نهاية الشهر الجارى حيث سيعد أكبر مجمع رياضى بحى بولاق الدكرور.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمركز شباب صفط اللبن بحى بولاق الدكرور للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير .

وافتتحت وزارة الشباب والرياضة أعمال تطوير مراكز شباب " المنيرة وإمبابة الرياضى" بحى شمال الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير الشباب والرياضة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، سعيها الدائم نحو تطوير العديد من مراكز الشباب بنطاق المحافظة مشيدة بالطفرة التنموية التى تشهدها كافة قطاعات محافظة الجيزة وعلى رأسها قطاعات الشباب من حيث التوسع فى إنشاء مراكز الشباب والنوادى الرياضية والمكتبات إلى جانب قطاعات الطرق والمرافق وغيرها من المجالات.

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة حريصة علي التوسع في فتح أفاق رياضية وثقافية للشباب لتفريغ طاقاتهم وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم، وأن المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عدد من البرامج التنموية بكافة القطاعات والتي تستهدف فى المقام الأول رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضارى للمحافظة.

وشملت أعمال التطوير التى تم افتتحها بمركز شباب المنيرة بمنطقة إمبابة عدد من صالات الألعاب الرياضية وقاعات للأنشطة الثقافية والاجتماعية وساونا وصالة جيمانيزيوم وسينما أطفال وصالات لتنس الطاولة والبلياردو ومكتبة ومركز لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب أنشطة الجوالة والمعسكرات.

كما شملت أعمال التطوير بمركز شباب إمبابة بمدينة التحرير افتتاح صالة جيم وعيادة علاج طبيعى وصالة ألعاب قوى وقاعة إجتماعات وورش للأنشطة الثقافية والفنية والحرف اليدوية.

شارك في فعاليات الافتتاح المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر حى شمال الجيزة وبولاق الدكرور وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.