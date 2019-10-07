شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة لطلبة المدارس: حرب أكتوبر نموذج للفخر والعزة والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الاثنين طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد وليد الصادق الثانوية للبنين ( القبة الثانوية العسكرية سابقاً )، التابعة لإدارة الزيتون التعليمية فى إطار الاحتفال بمرور 46 عام على نصر أكتوبر المجيد.

وأكد المحافظ فى كلمته أن حرب أكتوبر هى نموذج للفخر والعزة والكرامة لكل مصرى وعربى حيث أنها أعادت لمصر كرامتها وسيادتها، وأن استراتيجية الحرب وخططها يتم تدريسها حالياً فى جميع المعاهد والأكاديميات العسكرية على مستوى العالم، وأنه لابد أن نستلهم روح العبور العظيم فى بناء مصر الحديثة من خلال مواصلة مسيرة العطاء والتنمية التى تشهدها البلاد فى جميع المجالات والقطاعات الخدمية.

وحرص المحافظ على مشاركة الطلاب فقرة الإذاعة المدرسية والتى تضمنت عرض عسكرى ومجموعة من الفقرات الفنية والتي قام بأداءها كورال المدرسة، بالاضافة إلى التعريف بدور حرب أكتوبر وأهميتها في تحقيق السلام بالمنطقة وتضحيات القوات المسلحة في سبيل حماية أمن مصر.

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كما تضمنت الإذاعة المدرسية فقرة تم إلقاء الضوء فيها على قصة حياة اللواء نبيل شكرى، قائد قوات الصاعقة خلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ودوره خلال الحرب.

وكان المحافظ قد وجه لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتخصيص الحصة الأولى بكل مدارس القاهرة اليوم لتعريف الطلاب بأهمية حرب أكتوبر فى استرداد الأراضى المحتلة وسيناء وتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.

شهد الطابور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورئيس حى حدائق القبة، ومدير مديرية التربية والتعليم، والمستشار العسكرى.