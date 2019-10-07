شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: وسائل نقل حديثة لسكان المدينة وخدمة المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم توفير عدد من وسائل النقل الداخلية والخارجية، لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، من أجل تسهيل الحركة من وإلى المدينة، وذلك فى إطار جهود أجهزة المدن الجديدة لتوفير وسائل النقل، من أجل زيادة عوامل جذب السكان، وزيادة نسبة الإشغال بتلك المدن.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تقرر تشغيل الأتوبيسات الخاصة بمجلس الأمناء بالمجان، فى خطين بالمسارات التالية (خط١ - الموقف الرئيسي – الخزان - مركز الشباب - سنترال الحي الثاني - يافطة ابني بيتك - ميدان عرابي - ميدان الهرم)، و(خط2 – الموقف الخزان - بنك مصر - شارع الكولدير - نجيب محفوظ - محطة الثالثة حي ثالث - المدرسة الفندقية).

Advertisements

وأضاف: تقرر أيضاً توفير أتوبيسات سعة 26 راكبا بالمسارات الطبيعية من موقف السلام لمدينة بدر، بجانب تنظيم حملات أمنية مكثفة لضبط المواقف والسيارات، موضحاً أن جهاز المدينة يهيب بالسكان عدم دفع أي أجرة خلاف الأجرة المقررة، وفي حالة مخالفة السائق لخط السير المحدد سيتم نقل المواطنين مجانا لأماكنهم وفقا للخطوط المقررة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه وبالتعاون مع السوبر جيت، تم زيادة عدد الخطوط التابعة للسوبر جيت لتصبح (المنيا – أسيوط – سوهاج – ملوي – جرجا – قنا – الأقصر)، يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة لجعلها محطة مركزية للنقل من وإلى المحافظات المختلفة.