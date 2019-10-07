شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المُطّلع بالقدس برفقة كلب بوليسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوة من جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مستشفى المطلع في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس المحتلة.
وأذاعت قناة "العربية" فى تقرير لها إن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى برفقة الكلاب البوليسية، وانتشرت داخل بعض غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المُطّلع بالقدس برفقة كلب بوليسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.