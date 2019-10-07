شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المُطّلع بالقدس برفقة كلب بوليسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوة من جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مستشفى المطلع في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس المحتلة.

وأذاعت قناة "العربية" فى تقرير لها إن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى برفقة الكلاب البوليسية، وانتشرت داخل بعض غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سلاح.

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