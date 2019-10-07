شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قانون حكومى مرتقب بتجريم التسلق على المواقع الأثرية كالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الخامس، على القطاعات الثلاثة بالتوازى، إلى جانب دورها التشريعى الذى سيبدأ بمناقشة مشروعى قانونى إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة المصرية، المُقدمين من الحكومة.

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وأضاف "هيكل" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، فى حديثه عن خطة عمل اللجنة خلال الدور الخامس، أن هناك مشروع قانون آخر تنتظره اللجنة من الحكومة، وهو الخاص بمنع التسلق فى المناطق الأثرية، بعد تكرار الوقائع مثل ما حدث من الشاب الدنماركى بتسلق الأهرامات، دون أى نص قانونى يجرم ذلك.

وفى سياق ملف الآثار، قال النائب أسامة هيكل، إن اللجنة ستتابع مستجدات العمل فى المناطق الأثرية التى لم يكتمل تطويرها، وستبحث مع الحكومة تخصيص أماكن أثرية تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكذلك تطوير المناطق العشوائية المحيطة بالمواقع الأثرية.