عايز تتشهر اشتم الخليج 365.. اضحك مع قنوات الإخوان المفلسة "كوميكس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذه "الكوميكس" تسخر من مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يحاولون الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن، عن طريق استهداف مؤسسة شهيرة وكبيرة بحجم الخليج 365.

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