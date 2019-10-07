بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة 3 مشروعات قوانين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.
ومن المقرر، أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيد طعيمه بشان تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.
كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة الشريعية، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويناقش أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ويحدد المجلس أيضا موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يقوم المجلس كما هو معتاد بتفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة.
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