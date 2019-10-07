شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان": لن نقبل تجاهل الحكومة وعلى الوزراء حضور اجتماعاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أول اجتماع لها بدور الانعقاد الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، وأكد أعضاء اللجنة، على أهمية التزام الوزراء بحضور اجتماعات اللجنة، مشددين على أنهم لايقبلون أى تجاهل من الحكومة للبرلمان.

واستعرض السلاب، خلال الاجتماع، مشروع خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الجديد، مؤكدا على أهمية دعم الصناعة والمصنعين، وطالب أعضاء اللجنة بتوحيد جهة الولاية على توزيع أراضى المناطق الصناعية لضمان توزيعها بعدالة، مؤكدين على أهمية قيام الدولة بإعادة النظر فى تسعير تلك الأراضى التى وصل سعر المتر فى بعضها إلى 3500 جنيه وهو الأمر الذى لايصب فى مصلحة الصناعة.

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كما أشاد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار تخفيض أسعار الغاز المصانع، مطالبين بتخفيض مماثل لأسعار المازوت، والذى شهد تخفيضات بسيطة، مؤكدين أيضا على أهمية عودة وزارة التعليم الفنى، حرصاً على ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل.