محافظ القاهرة لطلاب مدرسة ثانوية: المعاهد والأكاديميات العسكرية تُدرس حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد وليد الصادق الثانوية للبنين (القبة الثانوية العسكرية سابقًا)، التابعة لإدارة الزيتون التعليمية في إطار الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وأكد عبدالعال، أن حرب أكتوبر تعد نموذجًا للفخر والعزة والكرامة لكل مصري وعربي حيث أنها أعادت لمصر كرامتها وسيادتها، وأن استراتيجية الحرب وخططها يتم تدريسها حاليًا في جميع المعاهد والأكاديميات العسكرية على مستوى العالم، مطالبًا بضرورة استلهام روح العبور العظيم في بناء مصر الحديثة من خلال مواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات والقطاعات الخدمية.

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وحرص المحافظ على مشاركة الطلاب فقرة الإذاعة المدرسية والتي تضمنت عرضًا عسكريًا ومجموعة من الفقرات الفنية والتي أداها كورال المدرسة، بالإضافة إلى التعريف بدور حرب أكتوبر وأهميتها في تحقيق السلام بالمنطقة وتضحيات القوات المسلحة في سبيل حماية أمن مصر.

كما تضمنت الإذاعة المدرسية فقرة تم إلقاء الضوء فيها على قصة حياة اللواء نبيل شكري، قائد قوات الصاعقة خلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ودوره خلال الحرب.

​وكان المحافظ وجه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتخصيص الحصة الأولى بكافة مدارس القاهرة اليوم لتعريف الطلاب بأهمية حرب أكتوبر في استرداد الأراضي المحتلة وسيناء وتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.