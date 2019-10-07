"إعلام النواب" تنتقد عدم تقديم الهيئات الإعلامية تقارير أدائها للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن عامًا ونصف مر على إصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ما يفرض على اللجنة في الدور الحالي، دراسة الآثار الخاصة بتطبيق هذه القوانين على مدى العام ونصف الماضية، وبحث كيفية تلافي سلبيات التطبيق.

وأشار رئيس اللجنة، في حديثه عن خطة عمل اللجنة، إلى أنه وفقًا للقوانين المنظمة للهيئات الإعلامية، فإن تلك الهيئات ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها نهاية كل عام، وهذا لم يحدث، وأن هيئة المكتب اتفقت على رفع الأمر لرئيس المجلس لمخاطبة الهيئات لموافاتنا بالتقارير الخاصة بأدائها كما تنص القوانين المنظمة لها.

وقال أسامة هيكل، إن اللجنة تهتم بقطاع الثقافة بشكل كبير، من خلال متابعة دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وإعادة توزيع الموازنات للمهرجانات الثقافية المختلفة، ومتابعة أنشطة قصور الثقافة وتقييم أدائها، والتنسيق مع الأجهزة المختلفة لتفعيل دور المؤسسات الثقافية.

ولفت أسامة هيكل، إلى أن اللجنة تضع في خطتها كل عام عددًا من الزيارات الميدانية، تضم هذا العام متابعة المتحف الكبير باعتباره يقترب من الافتتاح النهائي، وكذلك بعض الجولات الميدانية في المحافظات التي جرى تأجيلها.