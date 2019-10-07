التعليم العالي تعلن نتائج هيئة تمويل العلوم للمشروعات البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور عماد حجازي الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقا STDF" حول الزيارات الميدانية لوفد من الهيئة بالتعاون مع معهد بحوث البترول لعدد من شركات البترول المصرية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، تهدف الزيارات إلى الوقوف وتحديد المشكلات التي قد تواجه صناعة البترول وتعيق العمل بهذا القطاع الهام والمؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على ربط البحوث العلمية الأكاديمية بالمشكلات التي تعيق التنمية في كافة المجالات وخاصة المجال الصناعي والعمل على تحويل الأبحاث العلمية لأبحاث تطبيقية تهدف إلى إنجاح التعاون بين الهيئات البحثية والكيانات الصناعية.

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وأوضحت التعليم العالي: "تهدف الزيارات لطرح مجموعة نداءات في شكل مشروعات بحثية تنافسية وموجهة تهدف إلى حل تلك المشكلات بهذا القطاع تفعيلاً لدور الهيئة في أداء الدور المنوط بها للتمويل الفعال للبحث العلمي وربطه بالمجتمع والصناعة وكل المجالات".

ولفتت إلى أن تلك الزيارات الميدانية بدأت بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) بالساحل الشمالي الغربي بطريق الإسكندرية – مرسى مطروح يوم الخميس الماضي واستعرض الجانبان الأعمال الجارية بالشركة وأهم منتجاتها والتعرض للمشكلات التقنية التي تؤثر سلبًا على انتظام العمل وتحقيق المرجو منه في سبيل الوصول لأهداف الشركة في إطار القيام بدورها كإحدى أهم شركات الصناعات البترولية في مجال الطاقة في مصر؛ إيمانًا من الشركة بقدرة البحث العلمي في مصر على العمل لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.

ومن جانبه أشار الدكتور عماد حجازي الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن تلك الزيارات جاءت في سياق المحور الخاص بالابتكار والمعرفة والبحث العلمي في استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030، و تحقيقا لأهداف هذا المحور فيما يختص بتحديد الأولويات القومية التي تتضمن الفرص والمجالات التي تحقق ميزة تنافسية عالمية والتقنيات المرتبطة بها، فضلاً عن ربط استراتيجيات المراكز والهيئات البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية للدولة، موضحا أن قطاع الطاقة في مصر قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية وبخاصة البترول ومساهمة هذا القطاع الفعالة في دفع الاقتصاد ودعم التنافسية الوطنية من خلال تحقيق حزمة من الأهداف كتأمين موارد الطاقة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وخفض كثافة الاستهلاك، والحد من الأثر البيئي السلبي للقطاع.