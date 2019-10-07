لمناقشة تعديل قانون العقوبات.. عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للبرلمان لنظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ويهدف القانون لوقف تزايد معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضٍ وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.