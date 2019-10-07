وظائف شاغرة بـ"الطاقة النووية" للمؤهلات العليا والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل.

وتضم الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الهيئة تخصصات مختلفة، وتشمل: "2 مهندس تخطيط مشروعات ثان، 2 مهندس الجدوى الفنية للمشروعات، 2 مهندس تفتيش نووي ثالث، 2 مهندس استخدام واقتصاديات الوقود، 4 مهندسين وقود نووي، 1 مهندس نقل، مهندس مراجعة أو اختبار الجودة، أخصائي تخطيط ومتابعة، مهندس تصميمات، أخصائي تدريب فني أو نووي، 5 محامين، 8 محاسبين، أخصائي إحصاء، 3 مترجمين إنجليزي عربي، باحث شؤون إدارية، باحث توثيق علمي، 2 أخصائي علاقات عامة، أمين مكتبة، مشرف أمن، سكرتارية، 13 سائقا، 9 مندوبين أمن، فني سجلات وتقارير".

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وتتلقى الهيئة طلبات المتقدمين لهذه الوظائف خلال 3 أسابيع من تاريخ نشر الإعلان باسم مدير عام شئون الأفراد على عنوان الهيئة 4 طريق النصر – ميدان رابعة العداوية – مدينة نصر/ القاهرة، أو بالبريد المسجل بعلم الوصول "ص.ب 8191 مساكن مدية نصر رقم بريدي 11371"، أو "ص.ب 108 العباسية رقم بريدي 11381".

وحددت الهيئة الأوراق المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف وهي عبارة عن " المؤهل الدراسي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها وشهادة عضوية النقابة (المهندسين – المحامين – التجارين) وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة فوتوغرافية وشهادة خبرة أن وجدت وتقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة.

يمكن مطالعة الشروط والتفاصيل بالصور المرفقة.