ضبط 3 قطع سلاح بحوزة شقيقين في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
لم يدر شقيقان أن حيازتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص لحماية قطعة أرض فضاء مخصصة جراج بمنطقة الطالبية ستزج بهما خلف القضبان.
وردت معلومات للعقيد محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، بحيازة "محمود. أ." 31 سنة، وشقيقه "حسني" 21 سنة، عاملان، يقيمان بدائرة قسم الطالبية، سلاح نارى بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية من ضبطهما داخل قطعة أرض فضاء مخصصه جراج بشارع ترعة الإخلاص دائرة القسم.
عُثر بحوزة المتهمين على بندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم وفردي خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و7 طلقات خرطوش.
بمواجهتهما اعترفا بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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