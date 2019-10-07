ضبط 1700 قرص ترامادول و40 ألفا بحوزة مسجل خطر بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على ربة منزل ومسجل خطر كونا عصابة للاتجار في الحشيش بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم إمبابة، مفادها اتجار "سيد.ح." 58 سنة، عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة متخزاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الأثم.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان مؤمن فرج ومحمد بهاء معاونا مباحث إمبابة، من ضبطه حال تردده على منطقة المنيرة دائرة القسم وبحوزته 1700 قرص لعقار الترامادول المخدر و42 ألفا و500 جنيه.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.