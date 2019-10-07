ضبط هارب من غرامات بـ 3 ملايين جنيه في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "م.س"، عاطل ومقيم الشرابية دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية "مباني"، والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت ثلاثة مليون وسبعة عشرة ألف وخمسمائة جنيه.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم وأمر العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، بإحالته للنيابات المختصة.