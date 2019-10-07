"سيجارة حشيش" وراء سقوط تاجر مخدرات في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 450 جرام بقصد الإتجار في باب الشعرية.

تمكن النقيب محمد رائد، معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "م.ن"، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2015م باب الشعرية مخدرات حال استقلاله سيارة، ملك والده، وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.

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وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات التالية طبنجة صوت عيار 9مم، وخزينة بداخلها عدد 12 طلقة صوت من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 450 جرام، مبلغ مالي 7200 جنيه، سلاح أبيض كتر، 3 هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع, والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.