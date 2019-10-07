محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 700 ألف جنيه من داخل خزينة إحدى الشركات التجارية بالقليوبية.

كان قسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغاً من (مالك شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة القسم)، يفيد باكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته، وسرقة مبلغ قدره (680 ألف جنيه) من داخلها ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثاني بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان حداد – عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك اتفق مع الثاني على ارتكاب الواقعة، وتوجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثاني ثم الدلوف لغرفة الخزينة عقب كسر النافذة الخاصة بها ثم قاما عقب ذلك بكسر الخزينة باستخدام (عتلة حديدية - أجنة)، والاستيلاء على المبلغ المالي، وبإرشادهما تم ضبط (مبلغ560 ألف جنيه -3 هواتف محمولة "قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه")، وقررا إنفاقهما باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.