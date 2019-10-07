ضبط 2 من تجار المخدرات بمنطقة السحر والجمال بحوزتهما "بانجو وحشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدري البانجو والحشيش بقصد الإتجار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين؛ إنه في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عنصر إجرامي – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزتهما (300 جرام من نبات البانجو المخدر - مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط عنصر إجرامي- سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (100 جرام لمخدر الحشيش –مبلغ مالي– هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.