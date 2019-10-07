ضبط راكب لمحاولته تهريب مبالغ مالية.. وآخر لحيازته مخدرات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، من ضبط أحد الركاب، مقيم بمحافظة الدقهلية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 138,460 مائة ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وستون درهم إماراتي كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة.

كما تم ضبط أحد الركاب، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية وبحوزته 41 واحد وأربعون قرص مخدر كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.