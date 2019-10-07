بادر بإطلاق النيران.. الداخلية: مصرع تاجر مخدرات في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، ومصرع آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات حال استهداف محل اختبائه بالبحيرة؛ يأتي ذلك في إطار توجيه الضربات الأمنية ضد مروجي المواد المخدرة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها، واستكمالا لجهود الأجهزة الأمنية بشأن استهداف (عاطلان -مقيمان بقرية كفر قنديل بدائرة مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة) لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة بالقرية محل إقامتهما.. والتمكن من ضبط أحدهما وبحوزته (فرد خرطوش - كمية من نبات البانجو المخدر) ، وهروب المتهم الثاني عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات ، والعثور على (بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار).

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد محل اختباء المتهم الثاني بمنزل بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وعقب وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية – عدد من الطلقات – عدد من فوارغ الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.