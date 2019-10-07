"ربطوه في العمود".. الداخلية: ضبط المتهمين باختطاف عاطل بمزرعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن المنيا، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص واحتجازه بأحد المزارع بالمنيا بسبب خلافات مالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي الجرائم.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا اختطاف أحد الأشخاص واحتجازه بإحدى المزارع بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المزرعة ملك أحد الأشخاص (تاجر- مقيم بذات الناحية) وتواجد (عاطل - سن 28 - مقيم بذات الناحية - سبق اتهامه في 6 قضايا "سلاح , تبديد , مخدرات") موثوق اليدين بعامود خرساني داخل المزرعة، وكذا وجود 4 أشخاص جميعهم مقيمين بذات الناحية، لوجود خلافات مالية بين مالك المزرعة وأحد الأشخاص الأربعة المتواجدين بالمزرعة والمجنى عليه وقيامهما بالاستعانة بباقي المتهمين واستدراجه بزعم إنهاء تلك الخلافات وإيثاقه على النحو المُشار إليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.