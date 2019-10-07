داخل طرود بريدية.. ضبط 104 كيلو جرام لمخدر "القات" بميناء القاهرة الجوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 104 كيلو جرام لمخدر القات، و1000 قرص مخدر لعقار إكستاسي، داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.
كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت احتواء (عدد 7 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مروراً بميناء القاهرة الجوي بنظام الترانزيت إلى دولتين أجنبيتين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية أمكن ضبطهم على النحو التالي:-
ضبط 5 طرود أسفر تفتيشهم عن ضبط "كمية من مخدر القات وزنت 86 ستة وثمانون كيلو جرام"، وضبط 2 طرد أسفر تفتيشهم عن ضبط "كمية من مخدر القات وزنت 18 ثمانية عشر كيلو جرام"
كما أشارت التحريات احتواء (أحد الطرود البريدية) على كمية من العقاقير المخدرة قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على ( عدد 1000 ألف قرص مخدر لعقار إكتساسي) جارى تكثيف الجهود لتحديد الشخص المرسل إليه الطرد والعمل على ضبطه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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