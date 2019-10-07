مصر | مدير أمن الجيزة يوجه برفع الإشغالات على مستوى المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يوجه برفع الإشغالات على مستوى المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز القطاع.

وأسفرت جهود الحملة اليوم، التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، في مجال المرافق عن ضبط 651 كرسى متنوع – 49 إستاند – 31 طقطوقة – 11 عربة فول، يد – 13 ثلاجة – 22 ميزان – 14 إسطوانة – 96 ترابيزة – 11 تروللى – 23 لافته إعلانية – 31 شمسية – 63 سلاسل وأوتاد – 175 لوح خشب – 80 سيخ حديد – 13 تابلوه – 7 عشه 3 عربة كارو – 7 برويطه – 4 كوريك – 3 خلاطه – 12 كرتونة مياة – 18 فاترينة – 18 قلب شيشة، وبلغ إجمالي المضبوطات 1840 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

