مصر | ضبط تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق خرطوش بالمطرية

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري حال تواجده بأحد الأفراح الشعبية بمنطقة عرب الحصن، دائرة القسم، وتحصله على الذخائر من احد الأشخاص، م.م.ب، 34 سنة، عاطل ومقيم بائرة قسم شرطة الشرابية وان الأخير يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالأسلحة النارية ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر باتخاذه من مسكن كائن شارع جامع عبد الرحمن بدائرة قسم شرطة المرج مكانًا لتخزين الأسلحة النارية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه وتم ضبط ما يلي:

سلاح ناري (بندقية خرطوش محلي الصنع " ساقية " عيار 12 مم )

سلاح ناري ( بندقية خرطوش بروحين محلي الصنع عيار 12 مم )

سلاح ناري (بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16 مم )

عدد 3 سلاح ناري ( 3 فرد خرطوش عيار 12 مم )

سلاح ناري ( فرد خرطوش عيار 16مم )

عدد 2 سلاح ناري ( 2 فرد روسي عيار 7.62×39مم )

عدد 51 طلقة عيار 12 مم

عدد 8 طلقات عيار 16 مم

عدد 5 طلقات عيار 7.62×39مم

وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.