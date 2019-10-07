مصر | خلال حملات تموينية.. إغلاق 6 منشآت غير مرخصين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. إغلاق 6 منشآت غير مرخصين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبطعدد (71) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 29 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 عدم الإعلان عن أسعار، 6 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 8 خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وضبط الأسواق، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط

(71) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 16 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 14 عدم الإعلان عن أسعار، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 بيع بازيد من السعر الرسمي، 12 انتاج خبز ناقص الوزن،11 خبز غير مطابق للمواصفات، 8 عدم وجود سجل تفتيش.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملات تموينية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 23856) عبوة "مستحضرات تجميل"منتج نهائى" زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا عدد (1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر.