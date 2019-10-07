مصر | ضبط مختطفي شخص واحتجازه في مزرعة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مختطفي شخص واحتجازه في مزرعة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص واحتجازه بأحد المزارع بالمنيا بسبب خلافات مالية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا إختطاف أحد الأشخاص وإحتجازه بإحدى المزارع بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المزرعة ملك أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بذات الناحية) وتواجد (عاطل - سن 28 - مقيم بذات الناحية - سبق إتهامه فى 6 قضايا "سلاح، تبديد، مخدرات") موثوق اليدين بعامود خرسانى داخل المزرعة، وكذا وجود 4 أشخاص جميعهم مقيمين بذات الناحية، لوجود خلافات مالية بين مالك المزرعة وأحد الأشخاص الأربعة المتواجدين بالمزرعة والمجنى عليه وقيامهما بالإستعانة بباقى المتهمين وإستدراجه بزعم إنهاء تلك الخلافات وإيثاقه على النحو المُشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

