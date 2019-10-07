مصر | مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، ومصرع آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات حال إستهداف محل إختبائه بالبحيرة.

واستهدافت مأمورية من قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، (عاطلان - مقيمان بقرية كفر قنديل بدائرة مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة) لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بالقرية محل إقامتهما، والتمكن من ضبط أحدهما وبحوزته (فرد خرطوش - كمية من نبات البانجو المخدر)، وهروب المتهم الثانى عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، والعثور على (بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار).

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدراة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد محل إختباء المتهم الثانى بمنزل بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

عق تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، وعقب وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية – عدد من الطلقات – عدد من فوارغ الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

