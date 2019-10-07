مصر | ضبط مرتكبي سرقة 700 ألف جنيه من داخل شركة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي سرقة 700 ألف جنيه من داخل شركة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية من (مالك شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته وسرقة مبلغ قدره (680 ألف جنيه) من داخلها ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.

فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (حداد – عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك إتفق مع الثانى على إرتكاب الواقعة وتوجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى ثم الدلوف لغرفة الخزينة عقب كسر النافذة الخاصة بها ثم قاما عقب ذلك بكسر الخزينة بإستخدام (عتلة حديدية - أجنة)، والإستيلاء على المبلغ المالى، وبإرشادهما تم ضبط (مبلغ560 ألف جنيه -3 هواتف محمولة "قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه")، وقررا إنفاقهما باقى المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

