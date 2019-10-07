مصر | ضبط 3 عاطلين تعدوا على مواطن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين تعدوا على مواطن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 عاطلين – "لإثنين منهم معلومات جنائية").. جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة فان قيادة المتهم الثالث وملك "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز")، وبحوزتهم (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين، مطواة"- مبلغ مالى قدره 900 جنيه - هاتف محمول).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة وأن الهاتف والمبلغ المالى مستولى عليهما من المجنى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.. بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.