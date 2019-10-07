مصر | ضبط 3 أشخاص سرقوا شركة بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص سرقوا شركة بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السويس من محاسب بإحدى الشركات - كائنة بمنطقة بور توفيق بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية "عملات مختلفة" من داخل الشركة عمله ووجود آثار عنف بكالون باب الشركة من الداخل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالسويس توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص ("عامل" بذات الشركة - سبق إتهامه فى إحدى القضايا – عامل بمعرض موبيليات - صاحب محل حدايد وبويات) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة وتردده على مقرها واحتفاظه بنسخة من مفتاح الباب الخاص بها وعلمه بإحتفاظ إدارة الشركة بمبالغ مالية بداخلها اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.