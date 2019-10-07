مصر | "حشيش وبانجو".. ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدرى البانجو والحشيش بقصد الإتجار.

فقد أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط الآتى:

(عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزتهما (300 جرام من نبات البانجو المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

(عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (100 جرام لمخدر الحشيش –مبلغ مالى– هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

