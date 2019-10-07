مصر | تنفيذ 37907 حكم قضائي متنوع وضبط 79 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 15 قطعة سلاح نارى، 79 قضية مخدرات، وتنفيذ 37907 حكم قضائى متنوع.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 15 قطعة سلاح نارى بحوزة 15 متهما)، وذلك على النحو التالى:

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (37907) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(131) حكم جناية.(10652) حكم حبس جزئى.(1895) حكم حبس مستأنف.(19582) حكم غرامة.(5647) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (79) قضية مخدرات بحوزة (92) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 16،390 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 5،500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 442 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،230 كيلو جرام).

عدد (1000) قرص إكستازى.

عدد (2020) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (180) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22919) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (95) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (23) منهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.