مصر | ضبط أقراص مخدرة ومبالغ مالية بميناء القاهرة الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أقراص مخدرة ومبالغ مالية بميناء القاهرة الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الركاب، مقيم بمحافظة الدقهلية) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (138،460 – مائة ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وستون درهم إماراتي) كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة.

كما تم ضبط (أحد الركاب، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته (41) واحد وأربعون قرص مخدر كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.