مصر | عاجل.. "الداخلية" تفتح مستشفيات الشرطة للكشف وصرف الأدوية بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الداخلية" تفتح مستشفيات الشرطة للكشف وصرف الأدوية بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

فقد قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة "بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقد تم استقبال الحالات التى بلغت (118) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.

وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك فيى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

