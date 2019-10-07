مصر | داخل "طرود بريدية".. ضبط 104 كيلو قات و1000 قرص مخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "طرود بريدية".. ضبط 104 كيلو قات و1000 قرص مخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 104 كيلو جرام لمخدر القات وكذا 1000 قرص مخدر لعقار إكستاسى، داخل طرود بريدية بميناء القاهرة الجوى.

حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحتواء (عدد 7 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبيه مرورًا بميناء القاهرة الجوى بنظام الترانزيت إلى دولتين أجنبيتين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية أمكن ضبطهم على النحو التالى:

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ضبط عدد (5) طرود أسفر تفتيشهم عن ضبط ( كمية من مخدر القات وزنت 86 ستة وثمانون كيلو جرام).