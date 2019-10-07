مصر | داخل "طرود بريدية".. ضبط 104 كيلو قات و1000 قرص مخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "طرود بريدية".. ضبط 104 كيلو قات و1000 قرص مخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحتواء (عدد 7 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبيه مرورًا بميناء القاهرة الجوى بنظام الترانزيت إلى دولتين أجنبيتين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية أمكن ضبطهم على النحو التالى:
ضبط عدد (5) طرود أسفر تفتيشهم عن ضبط ( كمية من مخدر القات وزنت 86 ستة وثمانون كيلو جرام).
ضبط عدد (2) طرد أسفر تفتيشهم عن ضبط (كمية من مخدر القات وزنت 18 ثمانية عشر كيلو جرام).
كما أكدت التحريات إحتواء (أحد الطرود البريدية) على كمية من العقاقير المخدرة قادمة من إحدى الدول الأجنبيه إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على (عدد 1000 ألف قرص مخدر لعقار إكتساسى) جارى تكثيف الجهود لتحديد الشخص المرسل إليه الطرد والعمل على ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة.