مصر | تعرف على نتائج الحملات الأمنية لوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج الحملات الأمنية لوزارة الداخلية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (3 قطع سلاح نارى، 6 قضايا إتجار بالمخدرات، 30 قضية تموينية، 1094 مخالفة مرورية، تنفيذ 5858 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية، كما تم ضبط (2 قطع سلاح نارى، 45 قضية تموينية، 3995 مخالفة مرورية، تنفيذ 700 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا.

ضبط (27 قضية تموينية، 158 مخالفة مرورية، تنفيذ 12 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف، كما تم ضبط (3 قطع سلاح أبيض، 49 قضية تموينية، 936 مخالفة مرورية، تنفيذ 483 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.