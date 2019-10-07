مصر | خلال 24 ساعة.. تعرف على جهود أمن المنافذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تعرف على جهود أمن المنافذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات مكثفة، خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب..أبرزها ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل – قطع غيار سيارات – مفروشات – كبسولات مُكمل غذائى بيطرى – عبوات دهانات متنوعة – مبيدات حشرية زراعية وأدوية بيطرية ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (325،501 – ثلاثمائة خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد جنيهًا ).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (67،800) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة جنيهًا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا مواد مخدرة.. ضبط خلالها (500) جرام لنبات البانجو المخدر، (1710) قرص مخدر.

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فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، إنتهاء فترة التصريح، تزوير ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1197) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (160) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

