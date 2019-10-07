مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 1058 قضية تموينية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 1058 قضية تموينية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط (1058) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديريتى أمن ( الإسكندرية – كفر الشيخ)، استهدفت ضبط تجار بيع الأسماك المملحة لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، استعدادًا لطرحًا للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط تاجر سلع غذائية، لقيامه بتجميع كميات من السلع الغذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى مستخدمًا سيارة خاصته فى نقل تلك الكميات، حيث أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحازته ( 1،356 طن "جبن" غير صالحة للإستهلاك الأدمى) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين.
ضبط مالك مصنع لتجارة المكملات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة النوبارية (بمحافظة البحيرة) لحيازته (1،676 طن "مستلزمات إنتاج " مجهول المصدر – عدد 40000 عبوة "منتج نهائى" لعقاقير خاصة "المكملات الغذائية" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية أن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية والمحظور تداولها.
هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.