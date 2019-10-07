مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 1058 قضية تموينية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1058) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:



قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديريتى أمن ( الإسكندرية – كفر الشيخ)، استهدفت ضبط تجار بيع الأسماك المملحة لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، استعدادًا لطرحًا للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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