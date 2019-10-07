مصر | ضبط 10509 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال مكافحة الجرائم

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وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1079) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1004) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، دقيق وأقماح، سلع تموينية، غش غذائى، مخالفات فى مجال اللحوم والدواجن، الأسماك، سلع مجهولة المصدر، سجائر). الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10509) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات Advertisements

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية)عن ضبط (420) قضية متنوعة. الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط (97) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (7) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

