مصر | ازدحام مروري بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ازدحام مروري بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ذلك عقب انتهاء عطلة احتفالات 6 أكتوبر. وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات أثناء توجه الطلاب للمدارس، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان. ودفعت إدارات المرور بأوناش الانقاذ لسحب السيارات المتعطلة المناطق التى تشهد كثافة مرورية.



شهدت شوارع القاهرة والجيزة والمحاور الرئيسية تكدس مروري، اليوم الإثنين، حيث ظهرت الكثافات المرورية المتوسطة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، والطلاب للمدارس والجامعات، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى، والمحاور الرئيسية.