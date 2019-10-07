أخبار مصر | ضبط "ديلر" بحوزته قرابة نص كيلو حشيش بـ"باب الشعرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" بحوزته قرابة نص كيلو حشيش بـ"باب الشعرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من "ديلر" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

فقد تمكن ضباط من وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية وبصحبتهم القوة المرافقة في أثناء مرورهم بشارع درب الاقماعية دائرة القسم، تمكن من ضبط، "م. ن. ف"، 33 سنة، عاطل ومقيم محل الضبط والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، حال استقلاله سيارة رقم ملك والده وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات التالية:



طبنجة صوت عيار 9 مم وخزينة بداخلها عدد 12 طلقة صوت من ذات العيار.



كمية من الحشيش المخدر وزنت 450 جرام.

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