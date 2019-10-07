أخبار مصر | أهم ما جاء بالصحف المصرية.. كلمة الرئيس في ذكرى النصر ونتائج اجتماع "سد النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم ما جاء بالصحف المصرية.. كلمة الرئيس في ذكرى النصر ونتائج اجتماع "سد النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي.

حيث ألقت الضوء علي كلمة الرئيس السيسي في الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد أمس، مشيرة إلى أنه أوضح خلالها أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأضاف أن يقينه التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل.

وفي شأن رئاسي أيضًا، أبرزت الصحف تعليق الرئيس السيسي على نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة، بأنه "لم ينتج عنه أي تطور إيجابي"، مضيفًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.

وفي شأن اقتصادي، ركزت صحف اليوم على إصدار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

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كما تصدرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تحويل المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار للمساءلة القانونية فورا حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.

كما أشارت صحف اليوم إلى إصدار وزارة التخطيط تقريرًا يتضمن استثمارات قناة السويس بخطة التنمية المستدامة لعام 20192020، مضيفة أن الخطة استهدفت زيادة استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

فيما تحدثت الصحف عن افتتاح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد حاكم إمارة دبي، فعاليات النسخة الـ 39 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز التجارة العالمي بدبي، بحضور 28 شركة مصرية.

وفي سياق آخر نوهت صحف اليوم إلى إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية وجامعة (شيكاغو بوث) بمدينة الجونة، والذي يُعد الأول من نوعه.

وأوضحت أن وزارة التخطيط -ذكرت في بيان أمس- أن الشراكة بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعد نموذجًا ممتازًا بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أن البرنامج يأتي في إطار الحرص على النهوض بمستويات العمل الإداري والمجتمعي بمصر.

من جهة أخرى، أفادت الصحف أن وزارة الإسكان طالبت شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة، مضيفة أن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، تفقدا عددا من المشروعات التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية.