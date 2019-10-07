شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. وسقوط أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهاراً لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.
والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «22- 34»، إسكندرية «20- 32»، قنا «23- 39»، الأقصر«25– 40»، أسوان «26 – 42».
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