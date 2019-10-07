شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: لا توجد دولة بالعالم تمتلك منظومة صرف صحي كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، إن مشروعات الصرف الصحي مُكلفة للغاية، ولا توجد دولة بالعالم تمتلك منظومة صرف صحي كاملة، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أفقر دولة في العالم.

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وأضاف «شعراوي» خلال زيارته لمحافظة بني سويف، الإثنين، أنه «منذ ٤ أو ٥ سنوات كانت نسبة القرى، التي تم تشغيل الصرف الصحي بها لا تتعدى ١١ %، كذلك كانت هناك بعض المدن لم تصلها خدمة الصرف الصحي، إلا أنه وخلال الفترة الماضية وصلنا إلى ٣٤ % نسبة تشغيل الخدمة بالقرى، والانتهاء من توصيل الخدمة لكل المدن بتكلفة عالية للغاية».

وردًا على سؤال حول موعد إجراء حركة محافظين، أجاب الوزير قائلًا: «العلم عند الله»، مؤكدًا أنه: «لن تتأخر عن حل مشاكل أهالينا«.

من المقرر أن يقوم الوزير ومحافظ بني سويف بالتوجه إلى قرية تزمنت الغربية مركز بني سويف لحضور مراسم افتتاح مشروع إعادة إعمار منازل قرية تزمنت الغربية، والذي نفذته جمعية الأورمان بالتعاون مع مجموعة حديد المصريين تحت رعاية صندوق «تحيا مصر» ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا.