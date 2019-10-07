أخبار مصر

«الداخلية» تبعد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار)

0 نشر
آية سامي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تبعد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد عدد من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، على أن يتم إبعاد كل من (MANAS USSIBALIYEV) كازاخستانى الجنسية من مواليد 29/9/1990، وإبعاد (ABDULAZIZ TULZHANOV) كازاخستانى الجنسية أيضاً من مواليد 14/2/1996.

Advertisements

كما تم إبعاد (JOSEPH AREMU OLANIYI) نيجيرى الجنسية من مواليد 15/6/1963، ومن الجزائر تم إستبعاد المدعو محمد أبو بكر مقدم، من مواليد 7/12/1986.

وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تبعد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا