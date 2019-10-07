«الداخلية» تبعد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد عدد من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، على أن يتم إبعاد كل من (MANAS USSIBALIYEV) كازاخستانى الجنسية من مواليد 29/9/1990، وإبعاد (ABDULAZIZ TULZHANOV) كازاخستانى الجنسية أيضاً من مواليد 14/2/1996.
كما تم إبعاد (JOSEPH AREMU OLANIYI) نيجيرى الجنسية من مواليد 15/6/1963، ومن الجزائر تم إستبعاد المدعو محمد أبو بكر مقدم، من مواليد 7/12/1986.
وللاطلاع على نص القرار:
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